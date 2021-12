Comissão de Desenvolvimento da Câmara de Botucatu apresenta propostas de trabalho em reunião com representantes de indústria, comércio, educação e serviços

Na manhã de quinta-feira (16), a Comissão Temporária de Empregos, hoje já chamada extraoficialmente de “Comissão de Desenvolvimento”, realizou uma reunião com representantes de entidades vinculadas a indústria, comércio, educação profissional e serviços, além de membros do poder público, no plenário da Câmara. O objetivo foi apresentar as propostas de trabalho elaboradas pelo grupo formado pelos vereadores Silvio (Republicanos), Marcelo Sleiman (DEM) e Lelo Pagani (PSDB).

“A partir de agora, a ideia é fazer a iniciativa andar com uma agenda em comum: ajudar na geração de emprego e renda, qualificar os trabalhadores, amparar as empresas e continuar tornando Botucatu um modelo de desenvolvimento”, fala o vereador Silvio, presidente da Comissão que pretende chamar diversos “players” para participarem de maneira proativa da empreitada.

Os presentes na reunião ainda compartilharam desafios atuais e futuros, fizeram um panorama local da situação da busca por emprego, da força de trabalho botucatuense, das indústrias de pequeno e médio porte, do empreendedorismo, etc., e acompanharam a colocação de algumas metas de ação para o próximo ano, como atração de novos negócios, observação de tendências, melhorias na infraestrutura municipal, entre outros.

“Como Botucatu pode se diferenciar das outras cidades? O que temos para oferecer para sair na frente? Sem a efetiva participação de várias pessoas nessa missão em prol do desenvolvimento, será difícil. Por isso, estamos aqui em um trabalho em conjunto buscando construir histórias e trazer o protagonismo para a cidade”, completa o vereador Silvio.

A Comissão Temporária de Emprego foi instituída em março de 2021 e realizou reuniões e estudos variados ao longo do ano. Sua finalidade inicial era realizar análises sobre legislações e colocar em prática ações voltadas à manutenção e criação de empregos na cidade. Seu escopo de atuação foi se ampliando e, em 2022, os vereadores-membros devem se voltar para a construção de políticas públicas de desenvolvimento municipal.