Curso gratuito de configuração de software está com inscrições abertas

Aulas presenciais vão de 3 a 31 de janeiro de 2022, às segundas e quartas-feiras

Da Redação

Estão abertas até 28 de dezembro as inscrições para o curso gratuito Técnicas de Instalação e Configuração de Software. A capacitação é ministrada pelo Senai em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.

As aulas presenciais vão de 3 a 31 de janeiro de 2022, às segundas e quartas-feiras, na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 1580, no centro).

A Turma 1 frequentará o curso das 13 às 17 horas. Já o horário da Turma 2 é das 18 às 22 horas. A carga horária é de 36 horas.

Inscrição

As vagas são limitadas. Interessados devem fazer a pré-inscrição no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (Cate), localizado na Casa do Cidadão, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

É preciso ter no mínimo 16 anos e conhecimentos em informática. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, telefone e e-mail. Outras informações pelos telefones (14) 3731-7303 e (14) 9 8204-0788.

Conteúdo

O conteúdo programático inclui conceitos básicos de informática, operação com softwares e hardware, configuração de sistemas operacionais, licenças de uso e utilização de painel de controle, entre outros tópicos.