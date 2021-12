Gabriel Baralhas é contratado em definitivo pelo Atlético-GO

Pelo Dragão, o atleta disputou 55 partidas, marcou cinco gols, todos nesta temporada

Do UOL

O Atlético Goianiense comprou 60% dos direitos econômicos do botucatuense Gabriel Baralhas junto ao Ituano. O volante de 23 anos assinou com o Dragão até junho de 2024, a informação da contratação foi dada pela Rádio Sagres.

Baralhas chegou de empréstimo ao time rubro-negro em 2020, ao todo o atleta disputou 55 partidas, marcou cinco gols, todos nesta temporada, em 2021 foi ano que o volante mais entrou em campo com a camisa do Dragão. No Campeonato Brasileiro deste ano o meio-campista atuou em 31 jogos e marcou quatros vezes.

O jogador chegou ao clube para substituir o volante e capitão Edson, que havia saído do clube. Já em 2022, os dois poderão jogar juntos no meio-campo do Atlético-GO, já que Edson acertou seu retorno ao time goiano.