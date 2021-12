Governo do Estado autoriza pavimentação asfáltica da estrada do Véu da Noiva

Mais um passo para a implantação da infraestrutura na região da futura represa do Rio Pardo, no complexo do Véu da Noiva, foi dado nesta semana. Está disponível o edital para as obras de pavimentação asfáltica da estrada Odilon Cassetati, que conecta o futuro equipamento de abastecimento e de turismo à Rodovia Gastão Dal Farra.

Informação foi passada pelo prefeito Mário Pardini. Segundo ele, as obras contemplarão a pavimentação e estruturação de 4,2 quilômetros de extensão e a previsão é de que as obras tenham início no primeiro semestre de 2022. Não foi divulgado o total a ser destinado para as obras.

A represa do Rio Pardo, ficará 9 km à montante da Represa do Mandacaru, acima da Cachoeira do Véu da Noiva. Seu volume total de reservação é de 9 bilhões de litros de água. Sua área chegará a 280 hectares, sendo 130 de Área de Proteção Permanente. Somente a barragem terá 566 metros de extensão, com profundidade que varia entre 15 e 20 metros.

Barragem garantirá a autossuficiência no abastecimento de água em Botucatu nas próximas décadas. A vazão estimada para atender a população botucatuense nas próximas décadas é de 800 litros de água a cada segundo, muito superior à capacidade média atual de produção do Rio Pardo. Expectativa que a obra esteja concluída no segundo semestre de 2023. Investimento é de R$ 53 milhões e é de responsabilidade da Sabesp.