Hospital das Clínicas realiza “Ilumina HC” nesta segunda (20)

Evento contará com praça de alimentação, trenó iluminado e com as apresentações musicais

Da Redação

Os festejos natalinos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), desde 2017, são marcados por sons, músicas, luzes e por muita esperança aos servidores, pacientes e acompanhantes que passam o período de final de ano no Hospital.

Com esta motivação, será realizada, no próximo dia 20 de dezembro, a partir das 18h30, a quinta edição do Ilumina HC. As atividades se concentrarão na entrada principal do Hospital (em frente ao prédio da Administração) e serão abertas gratuitamente a toda a população, com o uso obrigatório de máscaras por conta da pandemia da Covid-19.

Neste ano, o evento contará com praça de alimentação, trenó iluminado e com as apresentações da Orquestra de Sopro Jovem do “Núcleo Assistencial Joanna De Ângelis” e do Studio de Dança Cynthia Denadai. Além disso, haverá o tradicional acendimento das luzes natalinas em frente à Administração do Hospital e uma chegada surpreendente do Papai Noel.

Segundo a diretora de Assistência do HCFMB e uma das idealizadoras da campanha, Dr.ª Erika Paiva Ortolan, o evento representa um momento especial para toda a comunidade. “Encerrando um ano tão difícil, realizar mais uma edição do Ilumina significa a renovação de energias e nos enche de esperança para seguir cuidando de pessoas”.

Serviço

V Ilumina HC

20 de dezembro, a partir das 18h30

Local: Câmpus da Unesp Rubião Júnior – em frente ao prédio da Administração do HCFMB

Evento aberto ao público – Uso obrigatório de máscaras