Polícia Civil do MT dá parecer sobre acusação contra Clayson por agressão

Do IG Esportes

As investigações sobre o caso do atacante Clayson, acusado de agredir uma jovem de 22 anos no início da última semana, tiveram um parecer nesta sexta-feira (17).

Em nota divulgada pela assessoria do atleta, foi constatada em investigação realizada pela Delegacia de Polícia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá que Clayson não participou do ocorrido de agressão a mulher, que foi internada no hospital na última terça-feira (7) com ferimentos depois de sofrer agressões em um motel de Cuiabá. Ela alegou que durante o encontro com o jogador, ele teria quebrado uma garrafa e a agrediu.

O staff do atleta ainda informa que o atacante cumprirá seu contrato de trabalho com o Cuiabá, clube ao qual foi emprestado até 31 de dezembro, e, após, se apresentará ao Bahia, clube com o qual tem vínculo até o fim de 2022.

Em relação às acusações dirigidas ao atleta Clayson Henrique da Silva Vieira, no último dia 9 de dezembro, referentes a fatos ocorridos durante o seu dia de folga, esclarecemos: