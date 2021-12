São Manuel recebe mais de R$ 600 mil para reformas do Museu e Mercado municipal

Investimento está dentro do pacote de obras e melhorias de infraestrutura de 210 cidades turísticas do estado

Da Redação

O prefeito Ricardo Salaro acompanhado do Diretor de Cultura, Arnaldo Catalan participaram de solenidade nesta quinta-feira (16), no Palácio dos Bandeirantes, onde o Governador João Dória anunciou a liberação de R$ 400 milhões para obras e melhorias de infraestrutura de 210 cidades turísticas do estado de São Paulo – 70 estâncias e 140 Municípios de Interesse Turístico (MITs).

Os recursos são provenientes do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens. Além dos R$ 400 milhões, divididos em 350 convênios, em 2021 foram saldados os restos a pagar de gestões anteriores, que chegaram a R$ 100 milhões.

Além de deixar as cidades turísticas mais bem preparadas, as obras ajudam na manutenção de empregos em outros setores, como construção civil, transportes e comércio em geral. Desde 2019, já foram liberados R$ 527 milhões para as cidades turísticas.

Os recursos destinados para São Manuel somam R$ 615.073,96 e serão usados nas reformas do Museu Histórico e Pedagógico ‘Padre Manoel da Nóbrega” (R$ 361.108,44) e no Mercado Municipal “Catarina Koike” (R$ 253.965,52), obra que terá ainda um contrapartida da Prefeitura Municipal.

Segundo o Diretor de Turismo, Thiago Donini, o Conselho Municipal de Turismo havia aprovado o projeto de reformas dos prédios do Museu e Mercado Municipal. Após essa aprovação, os projetos foram enviados para análise e deliberação do COC-Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos do Estado de São Paulo, que após análise dos pleitos, enviou a Secretaria de Turismo do Estado, que liberou os recursos, através do DADETUR na manhã desta quinta-feira (16).