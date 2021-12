Acidente provoca queda de poste e de energia elétrica em São Manuel

Impacto fez com que a estrutura caísse na pista, provocando a interdição do local

Da Redação

Um Chevrolet Corsa colidiu contra um poste na Avenida João Horácio Mellão, no trevo de acesso à Rodovia Marechal Rondon (SP 300), na manhã deste domingo (19) em São Manuel.

Segundo informações, o motorista circulava sentido centro/bairro teria perdido o controle do veículo e colidido contra o poste. O impacto fez com que a estrutura caísse na pista, provocando a interdição do local. A parte frontal do veículo ficou completamente destruído.

O fornecimento de energia elétrica foi cortado em alguns bairros, sendo que a concessionária trabalhou para o restabelecimento.