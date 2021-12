Botucatu registra aumento de 55% em novos casos da Covid-19 na semana

A média foi de 4,43 casos por dia

Botucatu registrou 31 novos casos de Covid-19 na última semana, conforme boletim oficial emitido no sábado, 18 de dezembro, pela Secretaria Municipal de Saúde. A média foi de 4,43 casos por dia.

Valor representa aumento de 55% em comparação com a semana epidemiolígica anterior, quando 20 moradores foram infectados pelo novo coronavírus. Ao todo, 18.689 pessoas tiveram a doença em toda a pandemia.

Mesmo assim, os índices de novas infecções mantém-se abaixo dos picos da pandemia, em meados de 2020. Cidade tem mostrado números baixos de novas infecções, se aproximando da semana de 1º a 9 de maio do último ano, ainda no início da pandemia. Naquele período, 32 moradores haviam contraído o novo coronavírus e, as semanas posteriores marcaram picos da doença.

Nesta semana, inclusive, não havia mais nenhum morador internado em hospitais devido ao novo coronavírus. No entanto, os casos positivos são de sintomas leves, onde as pessoas ficam em quarentena domiciliar obrigatória. Ao todo, são 39 botucatuenses nesta situação.

Também não houve mortes relacionadas a doença, sendo que o acumulado desde o início da pandemia é de 322.