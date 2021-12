Empreendedor trabalha muito e, mesmo assim, boa parte diz faltar tempo para a empresa

Empreendedores que costumam trabalhar aos sábados são 78%, dedicando cerca de 7 horas desse dia para os negócios

Da Redação

A jornada de trabalho dos empreendedores costuma ser mais longa do que o expediente padrão de muitos funcionários com registro em carteira; além disso, boa parte deles trabalha aos sábados e domingos e, mesmo assim, há aqueles que afirmam faltar tempo para cuidar da empresa. Essas são algumas das conclusões da pesquisa “Tempo do empreendedor”, realizada pelo Sebrae-SP.

De acordo com o levantamento, um empreendedor trabalha em média 9,3 horas por dia de segunda à sexta, e quanto maior o porte da empresa, maior a média de horas trabalhadas, variando de 9,2 horas para o Microempreendedor Individual (MEI), passando para 9,7 horas na microempresa e chegando a 9,9 horas em uma empresa de pequeno porte.

Os empreendedores que costumam trabalhar aos sábados são 78%, dedicando cerca de 7 horas desse dia para os negócios. No caso do MEI, a parcela sobe para 82%. Por sua vez, na comparação entre homens e mulheres, 81% delas dão expediente aos sábados ante 74% dos homens. Já os 33% (entre homens e mulheres) que trabalham aos domingos têm jornada média de 6,3 horas.

Mesmo com essa rotina, 45% dos empreendedores dizem faltar tempo para a empresa. Essa sensação é maior entre as mulheres – 51% delas ante 40% dos homens.

“Ter o próprio negócio exige muita dedicação; é comum nas pequenas empresas o dono ser o primeiro a chegar e o último a sair”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit. “O ponto a ser ressaltado nessa questão é como ele faz a gestão do tempo: ele deve se empenhar em pensar o negócio estrategicamente em vez de ficar mergulhado em tarefas operacionais que, sempre que possível, devem ser delegas a outras pessoas”, completa.

O atendimento aos clientes é o que mais ocupa o tempo dos empreendedores. Segundo revela a pesquisa, eles gastam 3,9 horas do dia com essa tarefa.

Outra 1,7 hora é usada para resolver imprevistos. No entanto, há uma carga de resignação em relação a isso, pois 43% acreditam que esses acontecimentos fazem parte da atividade. Apenas um em cada seis, ou 18%, creditam os imprevistos a erros ou falta de planejamento. Por sua vez, os imprevistos de ordem pessoal ou familiar afetam mais as mulheres, pois 41% delas são demandadas nesses casos ante 34% dos homens.

A pesquisa mostrou também a diferença na divisão do tempo entre atividades pessoais e trabalho entre homens e mulheres. Elas gastam 5,5 horas do dia a dia com questões pessoais; eles, 4,7 horas. Considerando especificamente o trabalho doméstico, a diferença é maior: homens gastam 1,2 hora com isso e as mulheres, 2,1 horas.

Em meio a tantas atribuições, o tempo para descanso acaba sendo impactado. Segundo o levantamento, os empreendedores dormem 6,7 horas por noite, em média. Apesar de 59% considerarem que é tempo suficiente, 37% avaliam que não é o bastante e só 4% consideram mais do que suficiente. Quando observadas as opiniões de homens e mulheres separadamente, 45% delas afirmam que é pouco, opinião igual a 29% deles.

A pesquisa

A pesquisa “Tempo do empreendedor” foi realizada pelo Sebrae-SP entre 23 de agosto e 9 de setembro por meio de 800 entrevistas telefônicas com empreendedores do Estado de São Paulo.