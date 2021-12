IBGE oferece 81 vagas de recenseador para Avaré no Censo 2022

Da Redação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para processos seletivos do Censo 2022. São milhares de opções em todo o país e centenas na região.

Avaré tem 10 vagas para Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor. Os salários vão de R$ 1.700,00 a R$ 2.100,00 dependendo da função.

Há ainda 81 vagas para Recenseadores. A remuneração será de acordo com a produtividade, informa o IBGE.

É exigido ensino médio completo em ambos os casos. Os interessados podem se inscrever até 29 de dezembro. Outras informações pelo site https://conhecimento.fgv.br/ concursos/ibgepss21 .

Também é oferecida uma vaga para Agente Censitário de Administração e Informática, com salário de R$ 1.700,00. Neste caso, as inscrições vão até 10 de janeiro de 2022 no site ibfc.org.br.