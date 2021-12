Médicos do Hospital das Clínicas de Botucatu participam de Fórum sobre declarações de óbitos

Declaração de óbito é realizada para coletar informações que serão necessárias para trabalhar no foco da prevenção de mortes

Da Redação

Na última semana, o Anfiteatro da Patologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu médicos da instituição para participar de um Fórum sobre a Melhoria da Informação da Causa Básica das Declarações de Óbito.

Este evento foi realizado pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia / Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (NHE / CRIE) e pelo Núcleo de Eventos Científicos do Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas (DGAA), em conjunto com a Comissão de Óbito do HCFMB

O fórum foi conduzido por Dr.ª Cátia Martinez, Diretora Técnica de Saúde do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância à Saúde (CIVS) da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), que apresentou as principais estatísticas sobre este tópico e conduziu uma troca de experiências entre os médicos.

Cátia explicou que, dentre outras finalidades, a declaração de óbito é realizada para coletar informações que serão necessárias para trabalhar no foco da prevenção de mortes, promovendo a vida, e o preenchimento incorreto da declaração prejudica esta finalidade.

“O objetivo de hoje é trabalhar com o corpo de médicos que trabalham diretamente nesta situação para que consigam multiplicar as informações a toda a equipe, atingindo um público maior. Já estive aqui no Hospital e o que mais me chama a atenção é o grau de compromisso dos gestores, tanto da Unesp, quanto do HCFMB e do GVE XVI de Botucatu”.

Já na manhã de terça-feira, 14 de dezembro, aconteceu, de forma online, o Encontro para Melhoria da Informação da Causa Básica das Declarações de Óbitos da Região de Botucatu, abrangendo os Médicos e Profissionais de Saúde da Região do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) XVI de Botucatu.