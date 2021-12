Polícia apreende mais de 3 mil garrafas de vinho contrabandeadas; carga supera mais de R$ 1 milhão

Mercadoria foi adquirida ilegalmente na Argentina

Da Redação

Na noite deste sábado (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 3000 mil garrafas de vinho, oriundas da Argentina, com valores unitários de revenda entre R$ 300 a 3000. Os vinhos foram adquiridos na Argentina e estavam sendo transportados para o interior de São Paulo. Um homem de 38 anos foi detido e encaminhado para a Polícia Federal.

Após receberem informações de que um caminhão estava vindo para região de São José do Rio Preto com mercadorias contrabandeadas, os policiais rodoviários federais realizaram buscas nas rodovias da região, se deparando com o veículo na Rodovia Whashington Luís próximo ao entrocamento com a BR153, quando então abordaram o Caminhão.

Na abordagem o motorista demonstrou muito nervosismo e confessou que pegou caminhão carregado de vinhos no Paraná para entregar em Catanduva-SP e que os vinhos foram adquiridos na Argentina sem o devido despacho na Receita Federal, o valor total da carga pode chegar a 2 milhões de reais.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de São José do Rio Preto, sendo toda a mercadoria apreendida e o homem foi detido, tendo sido liberado após ser ouvido e ter pago fiança.