Reitor da Unesp visitará Faculdade de Medicina de Botucatu nesta segunda (20)

Barretti participará de uma Reunião Extraordinária Aberta da Congregação

Da Redação

Dando sequência ao cronograma de visitas às unidades universitárias das 24 cidades onde a Unesp se faz presente, o reitor da Universidade, professor Pasqual Barretti, visitará a Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) na próxima segunda-feira, 20 de dezembro.

O encontro tem como objetivo avançar na proposta de promover uma gestão mais integrada, a partir de uma proximidade maior da Reitoria com as demandas locais, conhecendo os anseios da comunidade universitária e na tentativa de agilizar o encaminhamento de questões consideradas prioritárias.

A partir das 9 horas, no prédio da administração, o reitor Pasqual Barretti participará de uma Reunião Extraordinária Aberta da Congregação. No período da tarde, comandará reunião com gestores e em seguida, às 15 horas, participará da cerimônia de inauguração do Laboratório NB3 da Unidade de Pesquisa Experimental (UNIPEX).