Antiga Igreja Presbiteriana Monte Sião começa a ser demolida

Estrutura, construída na década de 1940, tem os tijolos sendo retirados

Da Redação

Um dos pontos da História de Botucatu deixa de existir. A antiga igreja Presbiteriana Monte Sião, que há décadas estava na esquina da Rua Doutor Jaguaribe com a Galvão Severino, está sendo demolida.

Há alguns dias a estrutura, construída na década de 1940, tem os tijolos sendo retirados, além das janelas e a cobertura.

A igreja foi definitivamente fechada após a inauguração da nova estrutura, localizada na Rua Galvão Severino, e desde então não recebia mais celebrações religiosas.

Ainda não há informações sobre a destinação do espaço. A reportagem do Notícias entrou em contato com os responsáveis pela igreja, mas até o momento ainda não obteve retorno.