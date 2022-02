Banda Filarmônica de São Manuel voltará com apresentações ao vivo neste domingo (20)

Repertório inclui clássicos da música brasileira e também internacional

Da Redação

A Banda Filarmônica de São Manuel voltará às suas tradicionais apresentações no coreto do Jardim Central. O concerto gratuito de estreia será no domingo, 20 de fevereiro, das 19h30 às 21 horas.

O repertório inclui clássicos da música brasileira e também internacional. Haverá brinquedos disponíveis para as crianças.

É exigido o cumprimento das medidas de prevenção ao coronavírus como distanciamento e uso obrigatório de máscaras.