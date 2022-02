Todos os ocupantes conseguiram sair a tempo

Da Redação

Um Ford Fiesta sedan ficou completamente destruído após um incêndio na tarde desta sexta-feira, 18 de fevereiro, em Botucatu.

O fato ocorreu na Avenida Arquiteto Zenon Lotufo, que liga o Jardim Paraíso ao Residencial Cachoeirinha.

Com causas ainda a serem apuradas, o carro transitava pela via quando começaram as chamas. Todos os ocupantes do veículo saíram a tempo, sem ferimentos.