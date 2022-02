Botucatu terá curso gratuito de assistente administrativo

As inscrições serão realizadas na próxima terça-feira, 22, das 08h30 às 16h00

Da Redação

A Universidade do Trabalhador e do Empreendedor (UNITE), vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho oferecerá 25 vagas para a formação de Assistente Administrativo.

O curso é uma parceria entre Prefeitura de Botucatu e entidades representativas do comércio e tem como objetivo capacitar gratuitamente a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio.

As inscrições serão realizadas na próxima terça-feira, 22, das 08h30 às 16h00 na Secretaria de Desenvolvimento (dentro da Estação Ferroviária), conforme ordem de chegada e atendimento aos pré-requisitos.

Os interessados em realizar o curso deverão atentar para os seguintes pré-requisitos: ter idade mínima de 15 anos e ensino médio incompleto; possuir renda bruta familiar per capita de até dois salários mínimos; não estar participando de outros processos de triagem de bolsas de estudos no Senac São Paulo; não estar matriculado, ou em lista de espera, em qualquer unidade do Senac São Paulo em curso igual, ou que seja realizado no mesmo período daquele para o qual pretende solicitar bolsa e não ter abandonado curso no Senac São Paulo como bolsista nos últimos dois anos.

Para realizar a inscrição os candidatos deverão apresentar cópias dos seguintes documentos: RG e CPF; comprovante de endereço e comprovante de escolaridade ou declaração escolar. Caso o aluno seja menor de idade, também apresentar cópias do RG e CPF do responsável.

As aulas serão realizadas no Sincomerciários, no período de 07 de março a 12 de maio de 2022, no horário das 18h30 às 22h, de segunda a sexta-feira.

As inscrições serão encerradas assim que forem preenchidas as 25 vagas.

Mais informações:

Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho

Rua Benjamin Constant, 161 – Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1493