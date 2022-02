Detran de São Paulo faz mutirão para renovar CNH neste sábado

Prioridade será para documentos vencidos em julho ou agosto de 2020

Da Agência Brasil

Motoristas de São Paulo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida podem participar do novo mutirão para renovação do documento que ocorre neste sábado (19) nas unidades do Poupatempo. A prioridade será para documentos vencidos em julho ou agosto de 2020.

Pela legislação federal, quem teve a habilitação vencida nesses meses tem que renovar a carteira até o dia 28 de fevereiro. Este é o quarto mutirão em 2022.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), são 18 mil vagas disponíveis. Para agendar o serviço, é preciso marcar horário por meio do portal, aplicativo ou totens do Poupatempo. Ao todo, 99 unidades, que integram os dois órgãos, poderão prestar o atendimento.

Segundo o Detran.SP, também terá atendimento prioritário motoristas que estejam com a CNH para vencer ainda neste mês e precisam fazer alterações no documento, como transferência interestadual.

Pelos canais digitais, o motorista pode solicitar a renovação simplificada, sem a necessidade de ir presencialmente nos postos de atendimento. O deslocamento obrigatório é apenas para o exame médico que pode ser feito na rede credenciada do departamento de trânsito.

A renovação online só pode ser feita pelos motoristas que não tenham bloqueio no prontuário, como suspensão ou cassação de documento. Atendimentos presenciais também podem ser agendados no portal do Poupatempo.