Homem é preso ao agredir a mãe e tia idosas

Da Redação

Um homem de 49 anos foi preso na tarde deste sábado, 19 de fevereiro, pela Policia Militar, após agredir a mãe, de 75 anos e a tia, de 80 anos. O caso ocorreu no bairro Dom Pedro 2°, em Jaú.

Consta em boletim de ocorrência que a PM foi acionada para apurar um caso de violência doméstica. Ficou constatado que o autor das agressões possuía passagem por homicídio e que também era usuário de entorpecentes e dependente de álcool.

Ele agrediu as duas mulheres com chutes e ameaçou ambas com uma faca. Após, fugiu do local. Regressou alguns minutos depois.

Ao ser abordado pela PM, o acusado foi revistado sendo encontrada a faca de 15 centímetros de lâmina em uma bainha de couro.

Foi dada voz de prisão e encaminhado ao Plantão Policial de Jau. O delegado determinou a permanência do acusado em cárcere.