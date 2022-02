Polícia Civil lança editais para contratação de 2,5 mil escrivães e investigadores

Serão ofertadas 1,6 mil vagas para a carreira de escrivão de polícia e 900 para investigadores

Da Redação

A Polícia Civil lançou, neste sábado (19), dois editais para a contratação 2,5 mil policiais que irão atuar em todas as regiões do Estado. Serão ofertadas 1,6 mil vagas para a carreira de escrivão de polícia e 900 para investigadores. As inscrições estarão abertas a partir das 10h do próximo dia 3 até às 23h59 de 1 de abril e terão que ser realizadas, exclusivamente, pelo site da Fundação Vunesp. O valor da taxa é de R$ 105,50.

Os novos certames foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado. As vagas tinham sido autorizadas conforme despachados do governador em 2019 e 2021. As vagas em ambos os certames foram regionalizadas o que facilita para os candidatos ficarem nas regiões que preferirem e 5% delas são destinadas, conforme a lei, as pessoas com deficiência.

Pré-requisitos

Entre os pré-requisitos para participar da seleção estão: ter no mínimo 18 anos completos. ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto da igualdade entre brasileiros e portugueses; não ter antecedentes criminais; estar em dia com serviço militar e com os direitos civis e políticos, ter habilitação, no mínimo, na categoria “B” para condução de veículos automotores e possuir diploma de graduação, expedido por entidade de ensino oficial ou reconhecida, devidamente registrado ou, na falta deste, certificado de colação de grau.

Das etapas do concurso a formação

Os concursos serão realizados em cinco fases que incluem: prova preambular, prova escrita, comprovação de idoneidade e conduta (mediante investigação social), prova oral e prova de títulos.

As etapas seguintes incluem as nomeações e posse e, posterior, início do curso na Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra (Acadepol), com duração média de seis meses.

Policiais em formação

Atualmente, já estão em formação mais de 250 policiais civis de diversas carreiras, com formaturas previstas para o 1º e 2º semestre já deste ano. Além disto, já estão autorizadas a contratação de 250 novos delegados e 189 médicos legistas, com editais também previstos para serem lançados até o final deste primeiro semestre.