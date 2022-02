Unesp de Botucatu lança cartilha sobre trato urinário em felinos

O atendimento de felinos machos com obstrução do trato urinário no Hospital Veterinário (HV) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, representa uma parcela considerável da casuística entre felinos. Toda semana, pelo menos um felino obstruído dá entrada no atendimento do Serviço de Nefrologia e Urologia Veterinária. Dessa forma, a doença do trato urinário inferior de felinos (DTUIF) obstrutiva constitui-se num atendimento rotineiro dentro da Clínica de Pequenos Animais do HV.

A DTUIF obstrutiva é considerada uma emergência clínica que acomete a bexiga e/ou uretra de felinos machos, podendo levar a graves distúrbios hidroeletrolíticos e de distúrbios ácidos-básicos, colocando em risco a vida do animal. O diagnóstico da doença precisa ser feito o quanto antes para que toda a desregulação homeostática (estado de doença) que o quadro obstrutivo pode causar não se torne irreversível ou agrave de forma a comprometer significantemente a saúde do felino. Sendo assim, como forma de propagação de informação e educação da comunidade como um todo, o reconhecimento de pequenas alterações relacionadas ao trato urinário de felinos machos pode iniciar em casa. Os tutores são peça chave na observação inicial dos sinais clínicos que podem estar associados à um quadro obstrutivo.

Tendo em vista a orientação de tutores, bem como para conhecimento da comunidade acadêmica acerca do felino obstruído, a equipe do Serviço de Nefrologia e Urologia Veterinária, sob orientação da professora responsável pelo serviço de nefrologia, professora Priscylla Tatiana Chalfun Guimarães Okamato, elaborou um material didático para divulgação do serviço prestado pelo Hospital Veterinário da FMVZ. O material criado inclui um folder para distribuição aos tutores de felinos machos obstruídos com a finalidade de orientação em relação às medidas de precaução e cuidados que estes devem ter com seus animais diante da existência de um quadro obstrutivo. Também foi elaborado um vídeo com finalidade didática e de orientação, com uma abordagem geral da doença, buscando assim, tornar acessível, fácil e dinâmica a informação aos tutores e comunidade acadêmica.

A criação do material didático informativo faz parte do projeto de mestrado do discente Reiner Silveira de Moraes, pós-graduando em Medicina Veterinária pela FMVZ/Unesp. A criação contou com a participação dos doutorandos também do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da FMVZ, Unesp, Botucatu, Suellen Rodrigues Maia, Maria Gabriela Picelli de Azevedo e Silvano Salgueiro Geraldes.

Confira o vídeo aqui.

Confira o folder aqui.