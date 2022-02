Botucatu: casos de Covid-19 caem 25% na semana

Ao todo foram 1996 novos casos contra os 2659 acumulados de 6 a 12 de fevereiro

Balanço divulgado no sábado, 19 de fevereiro, pela Secretaria Municipal de Saúde aponta queda de 25% no registro de novas infecções por Covid-19 em Botucatu. O período analisado compreende a semana entre 13 e 19 de fevereiro.

Ao todo foram 1996 novos casos contra os 2659 acumulados de 6 a 12 de fevereiro. Desde o final de dezembro de 2021 está confirmada a circulação da variante ômicron do vírus SARS-Cov2, agente causador da Covid. Desde 9 de janeiro a Cidade tem registrado mais de mil casos nas semanas que se seguiram, tendo o pico entre 23 e 29 de janeiro, com 3104 infecções.

No comparativo com o período com maior incidência e o registro na última semana a queda é de 36%. Botucatu possui 33.682 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Morreram 332 botucauenses, enquanto outros 31.599 estão recuperados.