Hospital das Clínicas de Botucatu recebe prêmio internacional de sustentabilidade

Na última semana, o Núcleo de Hospitais Sustentáveis (NHS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) foi considerado um dos Campeões Climáticos 2021 do Desafio a Saúde pelo Clima (Global Climate Award 2021), na categoria Liderança Climática –Prata.

Segundo os idealizadores, a premiação tem a finalidade de reconhecer as melhores ações climáticas entre centenas de participantes de todo o mundo, valorizando o compromisso das instituições, neste momento de pandemia, de enfrentar as consequências das mudanças climáticas. “Espalhados por 14 países, esses campeões climáticos de cuidados de saúde estão se tornando líderes globais na transformação para um setor de saúde sustentável e inteligente em relação ao clima”, afirma o site oficial da Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis.

O prêmio é realizado desde 2016 pelas Organizações internacionais Saúde Sem Dano e Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis. Nunca o Brasil havia sido premiado e o HCFMB foi uma das oito instituições brasileiras a ser contemplada, sendo a única do interior paulista.

Sobre o projeto

O HCFMB, por meio do NHS, participa da Rede Global de Saúde Sem Dano desde 2013, implantando ações mais sustentáveis dentro do serviço e conscientizando os servidores para esta causa. Em 2015, o NHS aderiu ao Desafio 2020 – a Saúde pelo Clima – um movimento global lançado pela Saúde Sem Danos, em parceria com o Programa Hospitais Saudáveis (PHS), recebendo também um prêmio nacional de reconhecimento por ter diminuído em 33,42% as emissões de GEE do HCFMB até 2020.

A coordenadora do NHS do HCFMB, Prof.ª Karina Pavão, reforça que a conquista do Prêmio e reforça que o Hospital tem um grande potencial para ser modelo de um hospital público sustentável. “Este reconhecimento nos traz grande felicidade por mostrar que estamos no caminho certo e que, com a participação de todos, estamos contribuindo para a promoção da saúde do nosso planeta, garantindo melhor qualidade de vida agora e para as próximas gerações”, encerra.