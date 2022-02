São Manuel: votação popular definirá projeto de revitalização do Jardim Municipal

Da Redação

Em reunião na qual participaram os diretores de Cultura, Arnaldo Catalan, Agricultura e Meio Ambiente, José Otavio Cella e o atual proprietário da centenária empresa Dierberger, João Andrea Dierberger, São Manuel firmou parceria de cooperação com a empresa que criou e executou o projeto inicial do Jardim Municipal.

O Jardim foi projetado em 1928 pelo paisagista Reynaldo Dierberger. Este projeto é um dos raros exemplos das centenas de projetos elaborados pela firma Dierberger & e que, até os dias atuais, ainda mantém, em linhas gerais, seu desenho e vegetação, principalmente as espécies arbóreas, palmeiras e coníferas. A cópia do projeto original encontra-se no Acervo do Museu Histórico e Pedagógico Padre Manoel da Nóbrega de São Manuel.

Analisando a iconografia disponível no Museu e comparando fotos anteriores a execução do projeto de Dierberger, é possível verificar que o coreto é de período anterior e ainda presente na atualidade.

“Esta pesquisa é parte integrante da Dissertação de Mestrado de Adélia Guiomar da Silva, intitulada “Reynaldo Dierberger no interior paulista: estudo e inventário do Jardim Público de São Manuel-SP”.

A expectativa do Prefeito Ricardo Salaro é “remodelar o Jardim ao mais próximo possível do projeto original e que tanto encantou o povo são-manuelense”.