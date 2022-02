Bolsas de estudo para especialização em Software estão sendo oferecidas pela Embraer

Podem se inscrever graduados em cursos de Ciências Exatas, nos anos de 2016 a 2021, de todo o Brasil

Da Agência Educa Mais Brasil

Estão abertas as inscrições para uma das 35 bolsas de estudos oferecidas pela Embraer através do Programa de Especialização em Software (PES). Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de março através do site https://www.embraer.com/br/pt/pes. Estão aptos para concorrer as vagas graduados em cursos de Ciências Exatas, nos anos de 2016 a 2021, de todo o Brasil.

Realizado em parceria com o Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o programa busca acelerar a capacitação de especialistas que queiram atuar no setor aeroespacial. Ao término da especialização, os selecionados receberão o diploma de lato sensu da universidade e a oportunidade de trabalhar na Embraer com desenvolvimento de tecnologias.

“Estamos muito entusiasmados com este novo programa em parceria com a UFPE, que vai acelerar a disponibilidade de especialistas de tecnologia para a indústria aeronáutica ao mesmo tempo que gera benefícios para a sociedade, ajudando a reduzir o desequilíbrio entre oferta e demanda por esses profissionais”, disse Carlos Alberto Griner, Vice-Presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer.

Griner explica ainda que a criação do programa também visa a atração de novos talentos para a carreira na área de aviação, além de proporcionar à companhia uma maior disponibilidade de profissionais qualificados e alinhados às estratégias de crescimento dos negócios futuros. “Em linha com nossa visão de atuação conjunta com a academia, criamos um programa educacional ágil para a atração de talentos que queiram aliar desenvolvimento pessoal e oportunidade de carreira na aviação”, complementa.

Como a especialização da Embraer vai funcionar?

Dividido em três módulos, a estrutura do programa terá aulas on-line nas disciplinas teóricas e para o desenvolvimento do projeto final. A grade curricular tem duração de nove meses e os candidatos poderão optar pela especialização em “software embarcado” ou “ciência de dados” no ato da inscrição. É desejável inglês avançado para participar.

O programa é realizado de maneira remota sendo constituído de módulos teóricos e um projeto de conclusão de curso de cunho prático sob orientação da UFPE e profissionais da Embraer. Ao ingressar no PES, o(a) selecionado(a) se torna um bolsista de pós-graduação da FADE (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco). O processo de contratação na Embraer ocorre ao final do programa e depende da necessidade da companhia naquele momento, do perfil do participante e do seu desempenho durante o programa.

Os candidatos aprovados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 2.700 – mensal durante o programa – e auxílio material de R$ 3.000, pago em uma única vez. Além de bom rendimento no curso, a companhia solicita dos alunos comprometimento e dedicação integral, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas.

Cronograma de Seleção PES (todas as etapas on-line)

Até 02/03 – Inscrições e testes online.

04/03 – Convocação para prova técnica.

06/03 – Prova técnica de conhecimentos em computação.

25/03 – Convocação para dinâmica de grupo e entrevistas.

28/03 – Apresentação do PES aos candidatos aprovados para dinâmicas.

29 a 31/03 – Dinâmica de Grupo e entrevistas.

08/04- Resposta aos candidatos.

18/04 – Início do programa e evento de abertura.