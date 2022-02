Botucatu: servidor municipal “empresta” sua arte para decorar nova escola

Através de sua arte para deixar a escola mais receptiva como também um bairro todo mais colorido

Da Redação

O servidor público Marcos Vasque, há 7 anos na Zeladoria Municipal, colaborou com a nova escola “Mozart Morais” do Jardim Ciranda, através de sua arte para deixar não só uma escola mais receptiva como também um bairro todo mais colorido.

“Vasque”, como é conhecido em sua assinatura artística, estava prestando seus serviços na EMEFI “Mozart Morais” do Jardim Ciranda, que estava no calendário para ser inaugurada como a primeira escola de tempo integral da região Leste. No entanto, faltava a decoração da escola. A pessoa responsável pelos serviços estava em férias.

Foi nesta oportunidade que os companheiros de trabalho entregaram o talento de Vasque para o pessoal da secretaria de educação, que não se acanharam em solicitar que ele rasgasse seus traços artísticos nos murais da escola.

Desafio aceito, pincéis a obra e a admiração de todos que por ali passam, trabalham ou estudam, não demorou a surgir, os murais pintados por Vasque que viraram cartões postais para fotos da população que ali passa, se tornou também motivo de orgulho dos servidores, por ter entre nós um artista de tão boa vontade.