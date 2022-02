Câmara de Botucatu aprova projeto que proíbe consumo de bebidas alcoólicas em praças

Exceção para inclui os eventos realizados em locais públicos, com a respectiva autorização

Da Redação

A Câmara de Botucatu aprovou na noite desta segunda-feira, 21 de fevereiro, Projeto de Lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em praças e espaços públicos no período noturno.

De autoria dos vereadores Silvio dos Santos e Sargento Laudo, o PL 85/2021 estabelece a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em todas as praças, ruas, calçadas, jardins, parques, centros de convivências, abrigos de ônibus, ciclovias e outros ambientes abertos de uso público, das 23 às 7 horas da manhã, em todos os dias da semana.

Exceção para inclui os eventos realizados em locais públicos, com a respectiva autorização para consumo de bebidas alcoólicas expedidas pelo poder público municipal, também não se aplicando na região de domínio dos bares, quiosques, trailers, lanchonetes, restaurantes e casas de eventos, compreendendo as áreas de atendimento. No entanto, alguns quiosques, em Botucatu, estão em praças públicas.

Após ir para votação na última semana, o PL recebeu pedido de vistas pelo vereador Abelardo, que pretendia incluir uma emenda no texto. Sua proposta, no entanto, foi rejeitada pelos demais vereadores na nova rodada de apreciação.

No entanto, outra emenda, do vereador Marcelo Sleiman, foi aceita. Ela modifica o artigo 3° da lei, que passa a ter a seguinte redação: