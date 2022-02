Grupo Caio vende 40 micro-ônibus escolares para empresa na Grande SP

Veículos possuem embarque dianteiro e lotação total para 45 passageiros

Da Redação

O micro-ônibus F2400 da marca Caio foi o modelo escolhido pelo cliente Diastur Turismo para a complementação de sua frota de veículos escolares que, desde 1999, atendem à Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo, cidade localizada na Grande São Paulo.

As 40 unidades adquiridas irão agregar segurança, conforto e tecnologia à empresa, que é responsável pelo transporte de alunos do Ensino Infantil, Fundamental e Especial do município.

A praticidade do modelo, que passou por mudanças em seu design no segundo semestre de 2020, é comprovada pela facilidade em circular por ruas mais estreitas e pela rápida manutenção e reposição de peças.

Os micro-ônibus possuem comprimento de 8.985 mm, embarque dianteiro e lotação total para 45 passageiros sentados. Os F2400 contam também com itens que conferem maior comodidade e segurança durante o trajeto, como poltronas estofadas e de fácil limpeza e manutenção, cinto de segurança subabdominal para todos os ocupantes e janelas com barreiras aos efeitos solares. A iluminação interna é em LED, proporcionando economia e durabilidade.