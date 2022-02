Morre João Carlos Pellison, ex-prefeito de Itatinga

Exerceu o mandato em duas oportunidades, 1983 a 1988 e de 2006 a 2008

Morreu nesta segunda-feira, 21 de fevereiro, o ex-prefeito de Itatinga, João Carlos Pellison, aos 73 anos. Pellison foi contador, tendo um escritório de contabilidade no município. Exerceu o mandato em duas oportunidades, 1983 a 1988 e de 2006 a 2008. Foi filho do ex-presidente da Câmara local Antonio Pellison, entre os anos de 1952 a 1957.

Em 2005 Pellison moveu ação contra o então prefeito Aristeu Pedroso de Almeida por abuso de poder econômico, provocando a cassação da chapa. Pellison assumiu o cargo, em 2006, por ser o segundo colocado nas eleições de 2004. Precisou renunciar ao mandato em 2008 por problemas de saúde.

O ex-prefeito deixa a esposa Neuza e pai de Priscila e Fabíola. Velório ocorre na Câmara Municipal de Itatinga e o sepultamento previsto para as 13 horas desta terça-feira, 22, no Cemitério da Saudade.

Repercussão

O prefeito de Itatinga, João Bosco Borges, que foi vide de Pellison, manifestpu-se em rede social sobre a perda do então colega. “Cacá sempre foi um amigo do povo itatinguense, foi por meio dele, um convite para ser vice-prefeito em 2000 que entrei para a política de Itatinga. Minha eterna gratidão pelo companheirismo e amizade ao longo desses anos. Descansa em paz nos braços do Pai “, disse.