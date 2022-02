Pandemia em Botucatu: sobe o número de internados em hospitais

Botucatu ainda possui 1.361 moradores em quarentena domiciliar obrigatória

Boletim da Secretaria Municipal de Saúde aponta 61 novos casos de Covid-19 registrados em Botucatu nesta segunda-feira, 21 de fevereiro. Ao todo são 33.821 infecções desde o início da pandemia, em 2020.

No entanto, o número de pessoas em tratamento médico em hospitais teve aumento, passando a 17. Desse total, 11 botucatuenses estão no Hospital das Clínicas, enquanto 6 na rede privada. Desse total, 5 pacientes estão em terapia intensiva (UTI), com 3 na rede pública e 2 em unidade particular.

Botucatu ainda possui 1.361 moradores em quarentena domiciliar obrigatória, entre casos positivos e contactantes. Em caso de descumprimento da medida sanitária podem ser processados por crime contra a saúde pública.

O novo coronavírus ainda matou 333 moradores, enquanto que 32.110 estão recuperados.