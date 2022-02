Policial é atropelado enquanto atendia ocorrência de trânsito

Um policial civil foi atropelado no sábado, 19 de fevereiro, enquanto atendia a uma ocorrência na avenida Paulo Novaes, em frente a delegacia existente no local.

O motorista de um Fiat Palio, de 50 anos, colidiu o carro contra outro quando os policiais foram verificar o fato. Foi quando o homem tentou sair do local, vindo a atingir o policial. Com as informações de placas e endereço, o acusado foi encontrado em sua casa e preso.

Vítima recebeu cuidados médicos e teve ferimentos leves.