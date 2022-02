São Manuel: Diretoria de Saúde avaliará carteira de vacinação dos alunos da rede municipal

A primeira escola a receber a visita da equipe de saúde, foi na vila São Geraldo, no último dia 18

Da Redação

Um trabalho conjunto entre as Diretorias de Saúde e Educação da Administração Municipal já começou a ser realizado na última semana, no sentido de atualizarem a vacinação dos alunos que frequentam as escolas da rede municipal de ensino.

A primeira escola a receber a visita da equipe de saúde, foi a Milton Monti na vila São Geraldo, no último dia 18. Dos 190 alunos matriculados no período da manhã, 79 levaram suas carteiras de vacinação,ou seja 42 %, para serem avaliadas, sendo que apenas 9 se encontravam sem nenhuma vacina em atraso e também somente 9 ainda não haviam tomado a vacina contra a Covid-19.

As vacinas que são disponibilizadas pela rede pública de saúde, são obrigatórias, inclusive para que as crianças possam frequentar as aulas. Apenas a vacina contra o Covid-19 não é obrigatória, sendo opção dos pais vacinar ou não seus filhos.

No próximo dia 22, a equipe da saúde, formada pela enfermeira Jackeline, pela técnica em enfermagem Maria Stela e pelas agentes comunitárias Telma e Tharles irão retornar a escola Milton Monti, para nova avaliação.

Os pais que se recusarem a vacinarem seus filhos contra o Covid-19 deverão assinar um Termo de Recusa, que deverá ser entregue à direção da escola.

Com essa atitude a Diretoria de Saúde poderá ter os dados necessários atualizados da vacinação das crianças do Município e ainda fazer com que as crianças atualizem as vacinas em atraso.