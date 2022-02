Conselho Municipal de Política para as Mulheres define representantes

Mandato será de dois anos e as eleitas já tomaram posse

Da Redação

Após o imbróglio durante a votação, a eleição para escolha de integrantes do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres – CMPM, teve a definição de suas integrantes para o biênio de 2021/2023.

Na eleição, foram votadas 10 pessoas, sendo 5 titulares e 5 suplentes para preencher as seguintes vagas: 2 representantes de organizações sociais; 1 representante da organização PLPS – Promotoras Legais Populares; 1 representante da área sindical dos trabalhadores; e 1 mulher usuária de uma ou mais política pública. Cada eleitor podia escolher até cinco nomes nas cédulas.

As mais bem votadas foram Isabel Cristina Galdino da Silva (104), Livia Maria Nicomedes Conseição (94), Sara Fernandes Martins (91), Camila Da Silva (84), Edna Fagundes Alves Valin (74), Celina Fátima de Almeida (50), Shirley Schweizer (56). O processo eletivo ainda contabilizou 3 votos nulos.

O processo eletivo foi permeado de polêmica com grupos reclamando do uso de veículos e estrutura governamental para favorecer uma das candidatas. Isso fez com que uma das candidatas retirasse o nome e os votos dela anulados.

Em julho de 2021 houve a primeira tentativa de eleição, que foi suspensa após acusações de direcionamento entre a campanha das postulantes aos cargos.