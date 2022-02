Grupo denuncia irregularidades em eleição do Conselho da Mulher em Botucatu

O Conselho é vinculado à Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Botucatu

Da Redação

A escolha das novas representantes do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres (CMPM) teve novo imbróglio nesta terça-feira, 22 de fevereiro. Grupo de candidatas denunciou situações irregulares durante a condução do processo eletivo.

Representantes do Grupo Unidas na Política em Botucatu procurou o Notícias para apontar o uso de veículos privados e fretados para levar funcionários, em sua maioria homens, à votação. Também relataram que funcionários da Prefeitura foram com carros oficiais do Conselho Tutelar para o Centro de Inclusão, onde a eleição é realizada.

O Conselho é vinculado à Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Botucatu, cujo mandato terá vigência de 2021 a 2023. Neste processo eletivo foram votadas 10 pessoas, sendo 5 titulares e 5 suplentes para preencher as seguintes vagas: 2 representantes de organizações sociais; 1 representante da organização PLPS – Promotoras Legais Populares; 1 representante da área sindical dos trabalhadores; e 1 mulher usuária de uma ou mais política pública.

Qualquer pessoa interessada (homens, mulheres e transgêneros) poderia participar da escolha das representantes do Conselho. Para isso, precisava preencher um cadastro prévio, mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de endereço.

Finalizada a votação, candidatos, comissão eleitoral e comissão indicada pelo Poder Público, se dirigirão ao Ginásio Paralímpico, onde acontecerá a apuração dos votos.

Em julho de 2021 o pleito foi suspenso devido à confusão causada por denúncias de direcionamento de votos e campanhas irregulares durante o processo eleitoral.

O Notícias entrou em contato com a Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Botucatu e também com a Prefeitura de Botucatu, mas até o momento não obteve retorno. A informação será atualizada assim que os órgãos oficiais se manifestarem.