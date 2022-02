Hospital de São Manuel terá novo tomógrafo em operação

Novo tomógrafo deve entrar em operação dentro dos próximos dias

Da Redação

Na tarde da última quinta-feira, dia 17, o prefeito Ricardo Salaro, acompanhado pelos diretores municipais Patrícia Rossanesi (Saúde) e Tony Forti (Comunicação), visitaram as futuras novas instalações da UTI e Centro de Imagem ‘Carlos Dinnuci”, no hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo.

Na oportunidade, foram recebidos pelo diretor-clínico, Dr. Kandir Dinhane, que fez questão de mostrar as novas dependências, cujas obras encontram-se em fase final de conclusão.

A primeira visita ocorreu na nova e moderna UTI que está sendo finalizada, que terá 10 leitos, com equipamentos monitorados por computadores, toda revestida com material de inox, ar condicionado, locais de higienização e estoque de medicamentos, nova iluminação, novas janelas apropriadas, parte elétrica toda refeita e ainda pintura adequada. A UTI terá a gestão de uma equipe do HC de Botucatu.

Após a visita a UTI, prefeito e diretores foram conhecer o novo Centro de Imagem ‘Carlos Dinnuci”, que está localizado após o pronto socorro municipal, com acesso inclusive independente, se necessário.

No Centro de Imagem foram recebidos pela Equipe de Diagnóstico de Imagem, constituída por Marcelo Celestino, da empresa nacional Applicacion Inex, que instalou o moderno aparelho de tomografia computadorizada, que proporciona imagens em 3D, e ainda por Luis Antonio, Técnico em Radiologia.

O Centro de Imagem é constituído além do novo tomografo, por um raio-X digital, um raio-X convencional, aparelhos de ultrasonografia e colonoscopia. O tomografo e o raio-X digital foram adquiridos e cedidos pela Administração Municipal, através da Diretoria de Saúde, para atendimento à população.

O novo tomógrafo deve entrar em operação dentro dos próximos dias, já que passou pela fase de testes e aguarda a liberação dos órgãos sanitários.