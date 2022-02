Polícia Rodoviária apreende mais de 700 quilos de maconha; ação teve perseguição e motorista fugindo pela mata

Carro foi encontrado alguns quilômetros a frente, abandonado no acostamento

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária efetuou nova apreensão de entorpecentes na região de Botucatu. O fato foi registrado na madrugada desta terça-feira, 22 de fevereiro, na Rodovia Castello Branco (SP 280), em Itatinga.

Em fiscalização pela pista, policiais perceberam que o motorista de um Jeep Compass, que trafegava sentido interior-capital, começou a demonstrar incômodo com a aproximação da viatura. Foi dado sinal de parada ao mesmo, que não veio a obedecer.

Começou a fugir em alta velocidade pela rodovia no sentido inverso ao trajeto original, o que motivou perseguição pela PM. O carro foi encontrado alguns quilômetros a frente, abandonado no acostamento. O suspeito fugiu em uma área de mata, não sendo encontrado.

Já no interior do veículo estavam 857 tijolos de maconha que pesaram 754,1 kg da droga. Em consulta ao sistema ficou constatado que o carro havia sido roubado em São Paulo no dia 20 de janeiro e era clonado.