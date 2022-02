Projeto da Prefeitura que pretende vender terrenos públicos tem votação adiada pela Câmara

O pedido de adiamento foi aprovado pela totalidade do plenário

Da Redação

A Câmara de Botucatu adiou a votação do Projeto de Lei 6/2022, que dá autorização à Prefeitura para a venda de imóveis de sua propriedade. A primeira apreciação em plenário ocorreu na noite de segunda-feira, 21 de fevereiro.

A iniciativa havia sido aprovada uma semana antes pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo e Atividades Privadas, que possui membros integrantes da base de apoio ao governo do prefeito Mário Pardini.

Pelo texto são dois terrenos, um no Jardim Riviera, com 15mx24 e outro, localizado na Avenida Doutor Mario Rodrigues Torres, Vila Assunção, com 869,15 m². A venda ocorreria por meio de processo licitatório.

Durante a análise do texto, a vereadora Rose Ielo (PDT) pontuou que “vender patrimônio público é vender um bem da sociedade, vindo junto de grande responsabilidade”. Ressaltou que não há informações suficientes na justificativa apresentada pelo Executivo sobre a motivação da comercialização, principalmente em uma área próxima ao Pronto Socorro Adulto, na Vila Assumpção.

O pedido de adiamento foi aprovado pela totalidade do plenário.

Leia mais: