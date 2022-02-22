Usina São Manoel está com 125 vagas de trabalho disponíveis; confira:

Empresa oferece salário compatível com o mercado mais benefícios
Da Redação
Uma das maiores empresas da região, a Usina São Manoel, está com 125 vagas de emprego para contratação imediata. As funções vão desde a área administrativa, passando pelo cultivo e beneficiamento de cana-de-açúcar.
Todos os candidatos interessados deverão se candidatar apenas pelo site oficial da usina. Basta acessar o link: https://www.saomanoel.com.br/oportunidades
No site há a quantidade e a descrição das vagas. A empresa oferece salário compatível com o mercado mais benefícios.
Confira as oportunidades:
ANALISTA DE CONTROLE AGRICOLA JR
CONTROLADOR DE TRÁFEGO
OFICIAL DE MANUTENÇÃO CIVIL (PEDREIRO)(A)
AUXILIAR DE LABORÁTORIO DE LUBRIFICANTES
AUXILIAR DE GERAÇÃO DE VAPOR
TRABALHADOR(a)RURAL – FITOTECNIA
Analista de RH SR – BP
ANALISTA DE RH SR -DESENVOLVIMENTO
ANALISTA DE RH SR – CARGOS E SALÁRIOS
TRABALHADOR (A) RURAL – ENGATE ( CONTRATO DE SAFRA)
TRABALHADOR (A) RURAL – FERTIRRIGAÇÃO (CONTRATO DE SAFRA)
TRATORISTA – TRANSBORDO (CONTRATO DE SAFRA)
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LABORATÓRIO (CONTRATO DE SAFRA)
OPERADOR (A) DE ARMAZEM DE AÇUCAR (CONTRATO DE SAFRA)
AUXILIAR DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL (CONTRATO DE SAFRA)
ANALISTA DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL JR (CONTRATO DE SAFRA)
OPERADOR (A) DE ENSAQUE DE AÇÚCAR (CONTRATO DE SAFRA)
AUXILIAR DE MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS (CONTRATO DE SAFRA)
AUXILIAR DE ENSAQUE DE AÇUCAR (CONTRATO DE SAFRA)
BALANCEIRO (A) (CONTRATO DE SAFRA)
AUXILIAR DE LABORATÓRIO PCTS (CONTRATO DE SAFRA)
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS JR – IMPLEMENTOS
AUXILIAR MANUTENÇÃO MÁQUINAS E VEÍCULOS – IMPLEMENTOS
TRABALHADOR(A)RURAL – APLICAÇÃO MANUAL DE HERBICIDA
TRATORISTA – COLHEDORA
MOTORISTA – TRANSPORTE DE CANA
MONITOR(A) DE COLHEITA MECANIZADA
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO