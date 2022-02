Botucatu deve ter instalação de clínica veterinária gratuita

Na parceria a prefeitura disponibiliza uma área com cerca de 160m2

Da Redação

Botucatu deve ser o segundo município da região a receber uma unidade do Pet Conteiner, que integra o programa Meu Pet, que instala clínicas veterinárias para atendimento gratuito.

O anúncio foi dado nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, pelo presidente da Câmara de Botucatu, vereador Palhinha (DEM), em suas redes sociais. A articulação foi do deputado Ricardo Izar junto ao governo do Estado.

Não há prazo para instalação e nem o orçamento previsto de investimento.

O projeto Pet Container faz parte do Programa Meu Pet, do governo estadual, que tem por objetivo promover a assistência à saúde e o bem estar animal de cães e gatos do município.

Na parceria a prefeitura disponibiliza uma área com cerca de 160m2, base de concreto, e o estado transfere os recursos para a aquisição do Petcontainer adaptado, mobiliado e equipado.

Na região, Pardinho já contará com uma das unidades após anúncio feito pelo governo paulista, em 2021.