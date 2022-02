Caminhão com fertilizantes tomba na Rondon e motorista morre

Motivos do acidente que vitimou o motorista ainda serão apurados

Da Redação. Imagens Adilson Brito/ FM Integração

Um caminhão carregado com fertilizantes tombou na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), em São Manuel, na manhã desta quarta-feira, 23 de fevereiro. O acidente provocou a morte do motorista do veículo.

Segundo informações a carreta, com placas de Araçatuba, fazia o trajeto interior-capital, quando por motivos a serem apurados no quilômetro 274,5, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou no Canteiro central.

Devido ao impacto, o condutor (que ainda não teve a identidade confirmada), ficou preso às ferragens. Os bombeiros retiraram o corpo já sem vida.

Devido ao acidente a pista ficou interditada para a remoção do veículo.

Confira as imagens: