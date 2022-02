SP vacina mais de 65% das crianças e inicia aplicação da segunda dose infantil

São Paulo já aplicou 2,7 milhões de doses, segundo dados do Vacinômetro desta quarta

Da Redação

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (23) que mais de 65% das crianças entre 5 e 11 anos do estado de São Paulo já foram vacinadas com a primeira dose do imunizante contra Covid-19. O Governo de São Paulo iniciou nesta semana a aplicação da segunda dose da Coronavac no público infantil que tomou este imunizante, 28 dias após a aplicação da primeira.

A “Semana E” de vacinação infantil contra Covid-19 nas escolas ocorre entre os dias 19 e 25 de fevereiro. Os municípios que aderiram podem vacinar as crianças sem burocracia, com apenas um documento de concordância dos pais ou responsáveis, que não precisam estar presentes no momento da imunização.

São Paulo já aplicou 2,7 milhões de doses, segundo dados do Vacinômetro desta quarta. Até as 13h, 3,84% do público infantil já estava com esquema vacinal completo.

Dose de reforço

O Governo de São Paulo chega a hoje a 20 milhões de doses de reforço aplicadas nos 645 municípios do estado, o maior percentual do país.

Hoje no estado de São Paulo há 10 milhões de pessoas elegíveis para a imunização da terceira dose, fundamental para a proteção da população diante de novas variantes.