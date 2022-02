Comissão de Desenvolvimento da Câmara de Botucatu faz reunião externa com entidades representativas para traçar metas de trabalho

Algumas metas foram colocadas na mesa, para que os presentes pudessem definir as prioridades

Da Redação

Na manhã de quarta-feira, 23 de fevereiro, a Comissão Temporária de Desenvolvimento promoveu um encontro com representantes de entidades vinculadas a indústria, comércio, educação profissional e serviços, além de membros do poder público, nas dependências do SESI. A reunião já é a continuidade de um trabalho que começou em 2021 pela comissão formada pelos vereadores Silvio (Republicanos), Marcelo Sleiman (DEM) e Lelo Pagani (PSDB).

“Hoje foi dia de trocar ideias e experiências, para alinharmos nossas metas de trabalho que devem caminhar para objetivos como ajudar na geração de emprego e renda, qualificar os trabalhadores e amparar as empresas botucatuenses”, fala o vereador Silvio, presidente da Comissão. Ele complementa que é importante diversos “players” se envolverem na empreitada: “quanto mais gente atuando para o desenvolvimento da cidade, melhor”.

Algumas metas foram colocadas na mesa, para que os presentes pudessem definir as prioridades dos próximos passos. Foram abordadas ações como criar uma apresentação institucional sobre Botucatu a ser apresentada a investidores, ampliar a divulgação de eventos culturais, apoiar educação empreendedora, promover visitas a empresas e atrair novos negócios, etc.