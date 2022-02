Hemocentro de Botucatu fecha durante o Carnaval

Atividades retornam normalmente no dia 2 de março

Da Redação

O Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) informa que, devido ao Carnaval, as atividades de coleta e doação de sangue ocorrerão normalmente no sábado, 26, das 7h às 12h, e estarão suspensas nos dias 28 de fevereiro e 1º de março (segunda e terça-feira).

As atividades retornam normalmente no dia 2 de março, quarta-feira de Cinzas, das 8h às 16h30.

O Hemocentro precisa de doações de todos os tipos sanguíneos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) ou pelo WhatsApp (14) 99624-7055 / (14) 99631-5650.