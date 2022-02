Phenom 300 da Embraer se torna o jato da categoria leve mais vendido do mundo pelo 10º ano consecutivo

Série Phenom 300 opera em 39 países e acumula um milhão e quinhentas mil horas de voo

Da Redação

A Embraer atingiu hoje um marco histórico com o anúncio de que os jatos da série Phenom 300 se tornaram os modelos da categoria mais vendidos do mundo pelo décimo ano consecutivo e o bimotor a jato mais entregue de 2021, segundo números divulgados pela General Aviation Manufacturers Association (GAMA), associação que reúne fabricantes do setor. A Embraer entregou 56 jatos da série Phenom 300 no ano passado, consolidando a excelência do produto por uma década e domínio de mercado.

A série Phenom 300 teve uma média anual de 50 aeronaves entregues por ano desde que entrou no mercado, em dezembro de 2009. Até o momento, a série acumulou mais de 640 entregas. Estas conquistas destacam o comprometimento da companhia em melhoria e inovação contínuas, além de oferecer as melhores características da categoria como alcance, velocidade, pressurização de cabine e tecnologia de ponta.

A série Phenom 300 opera em 39 países e acumula cerca de um milhão e quinhentas mil horas de voo. A Embraer investe continuamente na atratividade da aeronave para clientes exigentes de todo o mundo, com melhorias em seu desempenho, tecnologia, conforto e eficiência operacional, resultando no maior valor residual do mercado.

Em janeiro de 2020, a Embraer anunciou o novo e aprimorado Phenom 300E. A aeronave recebeu em março daquele ano a tripla certificação das agências reguladoras do Brasil, Europa e Estados Unidos, ANAC, EASA e FAA, respectivamente. A primeira entrega dessa nova versão da aeronave ocorreu em junho de 2020.

O Phenom 300E estabelece o mais alto padrão de excelência na categoria de jatos leves. Em termos de desempenho, o Phenom 300E é ainda mais rápido, capaz de atingir Mach 0.80 (aproximadamente 850 km/h), tornando-se o jato certificado para operação com apenas um piloto mais rápido em produção, capaz de entregar 464 nós de velocidade de cruzeiro e alcançar 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes e com reservas NBAA IFR.

Os novos recursos de conforto deste jato incluem uma cabine mais silenciosa, mais espaço para as pernas no cockpit e um novo interior premium – a edição Bossa Nova. que engloba um pacote com os mais recentes desenvolvimentos de interiores da Embraer, incluindo detalhes em fibra de carbono e o exclusivo estilo de acabamento Praia de Ipanema, da Embraer. É também o primeiro da série Phenom 300 a apresentar superfícies em black piano.

Dentre os aprimoramentos tecnológicos adicionais estão um upgrade de aviônicos, apresentando um sistema de alerta e prevenção de saídas de pista (ROAAS) – a primeira tecnologia desse tipo a ser desenvolvida e certificada na aviação executiva – bem como proteção preventiva contra o fenômeno tesoura de vento (windshear), Modo de Descida de Emergência, PERF, TOLD e FAA Datacom, entre outros. O Phenom 300E também conta com conectividade 4G via Gogo AVANCE L5 com cobertura para os EUA e conectividade via satélite para as demais regiões do mundo.