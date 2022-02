Polícia apreende 4 toneladas de ração furtadas de granja

Crime teve participação do caseiro de uma granja de Avaré

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) efetuou na madrugada desta quinta-feira, 24 de fevereiro, apreensão de quatro toneladas de ração animal furtadas e também uma espingarda ilegal. O fato ocorreu na Rodovia Castello Branco (SP 280), em Itatinga.

Durante fiscalização de rotina, policiais determinaram a parada de um caminhão Ford F-4000, com placas de Porto Feliz (SP). A abordagem ocorreu pelo comportamento do motorista enquanto fazia o pagamento da tarifa de pedágio.

Diante da situação, houve vistoria na documentação e, posteriormente, no compartimento de carga, onde foram encontrados vários sacos de nylon abertos com ração animal e, questionado ao condutor do veículo, este informou que havia carregado a carga de oitenta sacos de 50 kg de ração animal cada saco (04 Ton de ração) em uma granja de Avaré.

A quantidade chamou a atenção, principalmente pelo horário informado da carga, as 20h30. Além disso, os sacos não estavam fechados ou mesmo lacrados.

Foi pedida a exibição da nota fiscal dos produtos, a qual não existia. Un dos ocupantes do caminhão disse que a carga era de seu sogro e que fazia a retirada com a permissão do caseiro da granja.

Policiais se dirigiram até a granja, onde o proprietário informou que não autorizou nem a venda ou mesmo a retirada dos produtos. O mesmo também confirmou que o nome informado do caseiro aos policiais seriam seus funcionários.

Diante da situação, o motorista do caminhão foi preso por receptação. Enquanto a ocorrência era registrada tanto em Botucatu quanto em Avaré, policiais militares começaram a busca pelo caseiro. O encontraram na granja e o homem confessou ter furtado a ração e a vendido por R$ 3 mil. Ainda na casa do suspeito a polícia encontrou uma espingarda calibre 22, sem munição. Não havia registro de posse ou porte.

Todos os envolvidos estão presos.