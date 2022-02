Polícia prende acusado de falsificação de bebidas alcoólicas

Foram recolhidos um soprador térmico industrial, uma máquina de cartão e R$ 705 em espécie

Da Redação

A Policia Civil prendeu em flagrante um homem, de 58 anos, por falsificar bebidas alcoólicas em sua residência, no bairro Pousada II, em Bauru. A ação foi realizada na segunda-feira (21).

Os trabalhos policiais foram realizados por integrantes do Setor de Investigações Gerais (SIG), ligado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru. Após investigações e diligências, os agentes deflagraram a operação denominada “Carnaval 2022” e foram até um imóvel onde havia a suspeita de ser destinado à fabricação e depósito de bebidas alcoólicas falsificadas

No local, os policiais foram recebidos pelo autor, que logo confessou a prática criminosa. No espaço, foram encontradas e apreendidas 118 tampas de bebidas diversas, 21 lacres com indícios de falsidade e outros 21 tubos com lacres plásticos, três galões contendo aparentemente álcool de cereais e essências, 35 caixas e 39 garrafas de marcas diversas e vazias de uísque, 18 galões vazios de cinco litros, além de 18 garrafas de bebidas alcoólicas de marcas diversas, envasadas e prontas para a comercialização, as quais segundo o próprio suspeito foram produzidas por ele.

Também foram recolhidos um soprador térmico industrial, uma máquina de cartão e R$ 705 em espécie.

Todo material foi enviado para a perícia e o homem preso em flagrante por corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício. A ocorrência foi registrada na CPJ local e o autor encaminhado ao cárcere para permanecer à disposição da Justiça.