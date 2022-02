Sesi de Botucatu abre processo seletivo para contratar funcionário; salário é de R$ 2.800

Contratação será pelas regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

A unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi) de Botucatu está com processo seletivo para a contratação de guarda-vidas.

Contratação será pelas regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por tempo indeterminado. Jornada de trabalho será por escala e o salário, de R$ 2.817,42

Confira os requisitos:

Ensino de médio completo

Curso de Guarda-Vidas (Salva-Vidas), ou Curso de Socorrista ou Curso de Primeiros Socorros , com carga horária mínima de 12 horas, ou Disciplina de Primeiros Socorros, concluída, em curso de Nível Superior, ou 03 meses de experiência, comprovada, como Guarda-Vidas ou em função de Socorrista na área de saúde.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

1) Avaliação de Conhecimentos (Prova teórica online)

2) Triagem

3) Avaliação de Competências Pessoais (Testes online)

4) Comprovação de Requisitos

5) Avaliação Prática (Prova prática presencial)

*Sujeito a alterações conforme a necessidade

CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

Técnicas de natação, abordagem e desvencilhamento de vítimas.

Técnicas e agilidade nas ações de salvamento e primeiros socorros.

Anatomia Humana: características e funções dos aparelhos locomotor, respiratório e circulatório.

Teoria da Recuperação Cardio Respiratória.

Avaliação de cenário.

Avaliação da vítima: identificação, recuperação e preservação dos sinais vitais.

Avaliação do quadro clínico: hemorragias, fraturas, torções, ferimentos, queimaduras, hipertermia, hipotermia, estado de choque e lesões raquimedulares.

Graus de afogamento.

Princípios teóricos da prevenção: fase da prevenção, medidas de segurança do socorrista, técnicas para otimização do socorro.

Técnicas de judô aquático.

ATRIBUIÇÕES

Realizar procedimentos de primeiros socorros, sempre que necessário.

Evitar acidentes e afogamentos em piscinas, com a finalidade de preservar a vida dos banhistas.

Desenvolver ações educativas sobre prevenção (cursos, oficinas, palestras e dinâmicas).

Cumprir e instruir funcionários, alunos, atletas e usuários quanto as diretrizes do Princípio Acidente Zero.

Realizar práticas preventivas e simulações de salvamento e primeiros socorros.

Cumprir as orientações para a manutenção de seu estado físico e treinamento técnico de prevenção de acidentes e primeiros socorros.

Desenvolver o treinamento de Guarda-Vidas temporários.

Elaborar relatórios mensais referente às suas atividades.

Zelar pelas condições de higiene e segurança dos materiais, equipamentos e local de trabalho.

Portar a identificação e as vestimentas adequadas (uniforme) durante a jornada de trabalho.

Toda comunicação com os candidatos para participação nas etapas será realizada exclusivamente por e-mail. Solicita-se, que os candidatos mantenham os dados atualizados na plataforma.

Após a inscrição na vaga, o candidato deverá ficar atento as mensagens recebidas, inclusive verificar a lixeira ou caixa de spam, pois as etapas não serão remarcadas.

Todos os inscritos no processo seletivo receberão o feedback positivo ou negativo, durante ou após o término da seleção.

O acesso à internet e o equipamento para realização da entrevista, caso ocorra de forma online, bem como o acompanhamento das datas de realização das etapas enviadas por e-mail é de responsabilidade do candidato. Havendo falhas no sistema, no equipamento ou a não visualização do e-mail com o agendamento da etapa por parte do candidato, não haverá possibilidade de nova data para a realização.

As inscrições podem ser feitas aqui.