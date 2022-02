Botucatu tem 23 novs casos de Covid-19 neste domingo

Há 15 botucatuenses em tratamento médico

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu confirmou 23 novos casos de Covid-19 neste domingo, 27 de fevereiro. O total chega a 34.741 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Os números tendem a ser menores aos domingos, com os registros sendo em maior parte com testes rápidos feitos nas Unidades de Saúde. Neste feriado o Hospital do Bairro tem sido a referência.

Há 15 botucatuenses em tratamento médico, sendo 8 no Hospital das Clínicas e 7 na rede privada de saúde. Desse total, 3 pacientes estão em terapia intensiva (UTI).

Em contrapartida, 798 moradores estão em quarentena domiciliar obrigatória, entre infectados e contactantes. Em caso de descumprimento podem ser processados por crime contra a saúde pública.

O novo coronavírus ainda matou 336 botucatuenses, enquanto outros 33.592 estão recuperados.