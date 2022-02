Sabesp alerta para instabilidade no abastecimento de água no Rio Bonito e região neste domingo

Reservatórios estão em recuperação após o furto de materiais na Estação de Tratamento de Água

Da Redação

O abastecimento de água na região do Rio Bonito, Mina e Porto Said pode apresentar instabilidade ainda neste domingo, 27 de fevereiro, segundo a Sabesp.

Segundo a empresa concessionária de saneamento e abastecimento, os reservatórios ainda estão em recuperação após o furto de materiais na Estação de Tratamento de Água da região.

Na oportunidade desconhecidos entraram na estrutura, arrombando cerca e portas. Foram levados cabos e equipamentos necessários para o trabalho de abastecimento de água. Equipes da Sabesp fizeram os reparos, mas as caixas de água enfrentaram esvaziamento e ainda estão em processo de recuperação.

A Estação de Tratamento de Água do Rio Bonito tem capacidade de produzir, em média, 20 litros por segundo. O complexo de abastecimento da empresa na região, na Mina são 4 reservatórios, sendo 2 de 100 metros cúbicos e 02 de 75 metros cúbicos. Esses reservatórios abastecem também Porto Said. No Rio Bonito são dois reservatórios, sendo um de 100 metros cúbicos e outro de 250 metros cúbicos.

A região é um dos principais pontos turísticos de Botucatu, reunindo milhares de pessoas nos finais de semana. A quantidade de visitantes é maior devido ao verão e o período de Carnaval.